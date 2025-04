Il ricordo di Papa Francesco: "Ora siamo tutti più soli"

Ha risuonato forte il campanone della Cattedrale, seguito dalle campane di tutte le chiese di Fermo, un coro carico di dolore per l’addio a Papa Francesco. È il cardinale Farrell a darne notizia. Il comunicato arriva un po’ prima delle dieci. Poco dopo le campane delle chiese di tutto il mondo salutano la salita al cielo del pontefice venuto dalla fine del mondo. Appena arrivata la notizia della sua morte, anche nel fermano è arrivato il segno di una scomparsa grande, di un vuoto che si sentirà a lungo, non solo nel mondo cattolico. Per tanti è il tempo del ricordo e dei pensieri, tantissimi hanno foto e immagini di incontri avuti col Santo Padre che amava stare con la gente, che incontrava volentieri le persone, le istituzioni, i bambini, i poveri, i detenuti. Il sindaco Paolo Calcinaro posto un’immagine che lo vede stringere la mano al Papa, ricordando una personalità coraggiosa, così il presidente della Provincia Michele Ortenzi, che lo ha incontrato nel novembre del 2023, ricorda: "Eri già allora stanco e malato ma i tuoi occhi esprimevano gioia, speranza e misericordia per ognuno di noi Sei stato il Papa degli ultimi, hai cercato di rivoluzionare la Chiesa per avvicinarla ad ognuno di noi. La Chiesa dei valori universali, che custodisce il Creato, che aiuta chi ha bisogno, che costruisce ponti e prega per la pace, la Chiesa che perdona. Oggi il mondo intero ti piange, oggi siamo tutti più soli".

L’Arcivescovo Rocco Pennacchio sottolinea: "Il popolo di Dio che è nell’Arcidiocesi di Fermo, è grato al Signore per il dono di Papa Francesco alla Chiesa, in questi ultimi dodici anni. Ognuno di noi ha un ricordo che custodisce nel cuore. Rimarrà vivida la testimonianza da persona ammalata che lo ha reso solidale con i sofferenti. Il suo desiderio di rimanere tra la gente fino all’ultimo, fino alla benedizione pasquale di ieri, rimane il suo testamento spirituale soprattutto per tutti i pastori della Chiesa. La Sposa di Cristo, che con Francesco ha ricevuto una formidabile spinta ad uscire da se stessa per annunciare il Vangelo e costruire la pace, farà tesoro del suo magistero perché ogni uomo e ogni donna, i poveri soprattutto, vengano accolti e toccati dalla misericordia di Dio. Il Signore Risorto, culmine della nostra speranza, gli apra le porte della vita eterna".