Il risiko delle scuole superiori Sedi e lavori: ecco cosa cambia

La scuola è finita, è tempo di bilanci, ma è anche il momento per pensare a settembre, ai problemi degli edifici, ai tanti lavori ancora da fare. Il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, si trova di fronte una prospettiva impegnativa che vedrà l’amministrazione provinciale impegnata a partire dal secondo semestre 2023 in poi, ad avviare una serie di interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico su diversi edifici scolastici del capoluogo: "Anzitutto sono stati consegnati i lavori per il miglioramento sismico della parte denominata ’Elettronica’ del Triennio Montani – spiega Ortenzi – per circa due milioni e 47mila euro netti; inoltre, è stata bandita la gara di appalto per il rifacimento delle coperture del liceo classico Annibal Caro di Fermo per quasi un milione di lavori, cosa che comporterà la delocalizzazione delle attività scolastiche in altro edificio durante l’esecuzione degli stessi". I liceali hanno trovato casa per il prossimo anno all’ex ristorante Mario, a Santa Caterina, grazie ad un accordo col Comune di Fermo, traslochi che richiedono un impegno aggiuntivo, l’organizzazione dei trasporti e della nuova vita di tanti studenti.

C’è anche da valutare la crescita esponenziale del liceo scientifico Onesti, con gli alunni del linguistico ancora ospiti del Fermo Forum e gli spazi dell’edificio principale che non bastano per tutti gli altri. intanto, per la Provincia tanti ancora i progetti in cantiere: "Tra novembre 2023 e febbraio 2024 dovranno essere avviati i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico su tre edifici scolastici: l’Itet Carducci Galilei, l’Ipsia Ricci e il Convitto Montani, per complessivi 13 milioni di euro, che contempleranno anche in questo caso la parziale o totale delocalizzazione delle attività in altri edifici". Dei giorni scorsi l’accorato appello degli studenti del Conservatorio, alle prese da mesi con i lavori che sembrano non finire mai. "Per quanto riguarda il Conservatorio Musicale Pergolesi – spiega Ortenzi –, dopo aver completato l’intervento di rifacimento del solaio del secondo piano e della copertura del corpo laterale per oltre 400 mila euro, si procederà a breve a completare l’intervento di rifacimento interno degli ambienti del secondo piano (zona fiati), con le risorse già stanziate che ammontano a 65 mila euro. Purtroppo si sono registrate particolari difficoltà nella conduzione dei precedenti interventi che hanno portato a significativi ritardi che certamente influiranno nella riconsegna degli ambienti di cui necessita urgentemente il Conservatorio. Confidiamo comunque di fare quanto necessario per riconsegnare i locali nel più breve tempo possibile".