Il risparmio dell’acqua deve partire dai più giovani

Il progetto ‘Tennacola incontra le scuole’ ha fatto tappa a Rapagnano raggiungendo circa 270 studenti della scuola elementare e media. Il format itinerante voluto dall’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni tra la provincia di Fermo e Macerata, ha come obiettivo sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del non spreco dell’acqua, ma anche quello di spiegare come avviene il ciclo dell’acqua e come arriva nelle case. L’incontro si è tenuto grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Alessia Quadrini e in collaborazione con l’Amministrazione guidata dalla sindaca Elisabetta Ceroni. "Il nostro obiettivo – ha dichiarato Antonio Albunia, presidente di Tennacola – è di trasmettere alcuni importanti valori come quello del rispetto per l’ambiente perché il vero risparmio idrico si ottiene partendo dal non spreco e dalla tutela di un elemento primario che non va dato per scontato". "Ringraziamo Tennacola, la dirigente scolastica e tutti gli insegnanti – ha commentato Elisabetta Ceroni – il progetto ideato dal Tennacola è un’ottima occasione formativa non solo per gli studenti ma anche per le loro famiglie". "L’acqua di Tennacola è buonissima, proviene da sorgenti montane ed è controllata in maniera puntuale per garantire standard qualitativi elevatissimi" ha concluso Giovanni Mattiozzi.