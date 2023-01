Il risparmio visto in un logo dagli studenti

Con l’inizio del nuovo anno torna ’Primo Risparmio Carifermo – Crea il logo!’, l’iniziativa ideata da Carifermo per le scuole primarie. Crea il logo è una proposta stimolante che ha come oggetto la produzione di un elaborato artistico (un logoin sostanza) che rappresenti il concetto di ’risparmio economico’. È possibile partecipare inviando i disegni alla banca entro e non oltre il 31 marzo (info e regolamento su carifermo.it). Il primo premio è un buono acquisto del valore di 1000 euro, mentre le classi seconda e terza classificata riceveranno un buono da 250 euro. Tutte le classi partecipanti avranno in omaggio un salvadanaio per promuovere la cultura del risparmio all’interno della scuola.