"Il risultato elettorale conferma la forza di Fratelli d’Italia"

Il risultato delle elezioni amministrative conferma la forza di Fratelli d’Italia – è il commento al voto del circolo comunale dei meloniani una volta esauriti i festeggiamenti per la bella affermazione del candidato sindaco Gionata Calcinari e della coalizione -. Ci teniamo a ringraziare i candidati, la nostra classe dirigente, tutti coloro che hanno lavorato con determinazione in questa campagna elettorale e a tutti gli elettori che hanno scelto il nostro partito". Sono stati 1119 gli elettori che hanno messo la croce sul simbolo di Fd’I che, col 15,1% diventa il primo partito della città: "Ci affermiamo come tali con un risultato importante che ha contribuito in maniera determinante al risultato della coalizione in appoggio a Gionata Calcinari. Un centrodestra che ha saputo dimostrare preparazione e serietà nell’esporre gli argomenti e un candidato sindaco che, in modo costruttivo, ha cercato di portare in tutti i quartieri la visione di una Sant’Elpidio a Mare del futuro" conclude il circolo. Un commento stringato visto che ancora c’è da lavorare e da correre su e giù per il territorio per portare a compimento l’impresa e conquistare il governo della città, riportando il centrodestra alla guida di Sant’Elpidio a Mare dopo l’unica breve esperienza del 2004 (finita prima del tempo) con l’allora sindaco Giovanni Martinelli.