Il rito al collegio geometri. Cartellina da disegno agli studenti del I anno: "Un gesto simbolico"

È un rito che si rinnova ogni anno quello della consegna della cartellina da disegno agli studenti del primo anno geometri, da parte del Collegio geometri di Fermo. È una sorta di passaggio del testimone da parte dei professionisti nei confronti dei geometri di domani, gli specialisti delle misure che oggi servono come il pane, tra cantieri e ricostruzione. Il presidente del collegio Tiziano Cataldi ha spiegato: "Il nostro è un gesto simbolico, vi forniamo gli strumenti per cominciare a imparare questo lavoro oggi richiestissimo. È chiaro che la tecnologia è oggi molto avanti e a mano non si disegna quasi più ma è anche vero che bisogna darsi origini e basi molto forti per poi progredire. Siamo tutti professionisti passati per questa scuola, l’unica che ti porta direttamente nel mondo del lavoro. e davvero il vostro futuro è pieno di opportunità lavorative". La dirigente Francesca Iormetti si è detta lieta di incontrare il mondo delle professioni e di rilevare una vicinanza così forte alla scuola e ai ragazzi. La docente Paola Puggioni è sempre il motore di questa cerimonia che di fatto dà il via all’anno scolastico: "Il primo quest’anno ha la presenza di trenta studenti, tutti motivati e molto attenti. Siamo lieti davvero di condividere con loro questa esperienza e soprattutto di avere al fianco il collegio dei geometri che ci segue anche nella formazione più pratica dei ragazzi". Il vice presidente del collegio Marco Catini si occupa di topografia, ha spiegato ai ragazzi che sarà a disposizione per accompagnarli nell’esperienza concreta di una materia che a scuola studieranno bene in teoria: "Oggi abbiamo a disposizione moltissimi strumenti innovativi e siamo sempre spinti ad aggiornarci per trovare soluzioni precise e adeguate nel contesto in cui ci muoviamo. Saremo a vostra disposizione per il percorso pratico che vi porterà poi nel mondo del lavoro". la geometra Monica Belà spiega che alle origini si disegnava con l’inchiostro e di cancellava con le lamette: "Oggi ci sono i programmi di disegno sul computer, ci sono opportunità continue per aggiornarsi. Noi specialisti delle misure dobbiamo essere al passo coi tempi e prepararci di continuo al futuro. per questo quella del geometra è una professione sempre diversa, sempre nuova e appassionante, anche per me che sono nel mondo del lavoro ormai da 30 anni".

Angelica Malvatani