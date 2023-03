"Il ritorno degli accessorri Sarà un’estate colorata"

L’edizione 101 di Lineapelle dedicata alla stagione estiva 2024 che si è appena conclusa nei padiglioni di Fiera Milano a Rho si poneva l’obiettivo ampiamente rispettato di "far fiorire il domani". Così è stato. Lineapelle, infatti, si è chiusa all’insegna di una grande energia e di una serie di stimoli stilistici e di business, che trovano conferma nell’alta affluenza dei buyer e nella qualità del lavoro di networking svolto in fiera. Un risultato di grande positività confermato dai numeri in forte crescita, che ne consolidano il ruolo di unico salone di riferimento globale per la filiera della moda, del lusso e del design. I 1.161 espositori presenti in fiera e di questi auasi cento provenienti dal distretto marchigiano, provenienti da 42 Paesi (61,7% italiani, 38,3% esteri), hanno accolto nei loro stand oltre 24.000 buyer e addetti ai lavori: il 55% in più rispetto alla precedente edizione dedicata alle collezioni estive (febbraio 2022), il 6% in più rispetto a quella invernale (settembre 2022). A conferma che Lineapelle 101 è stata un’edizione di ritorno all’internazionalità prepandemica, il 41% dei visitatori è arrivato dall’estero con una particolare brillantezza da parte dei visitatori provenienti, per quanto riguarda l’Europa, da Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi; solida la presenza degli operatori turchi, mentre dall’Asia molto interessanti e rassicuranti sono stati gli ingressi dei buyer giapponesi e coreani, insieme all’iniziale ritorno dei cinesi. Sotto il profilo del business, Lineapelle 101 ha intercettato una fase congiunturale complessa, rallentata - dopo un positivo 2022 – da una serie di fattori (dalla guerra in Ucraina al trend inflattivo) che, secondo quanto dichiarato dagli espositori, potrebbe comunque iniziare a sbloccare il mercato tra la fine del primo e l’inizio del secondo trimestre dell’anno, grazie anche alla riapertura della Cina. "Per noi è la fiera internazionale di riferimento – ci ha detto Sara Santori – per quanto riguarda la nostra azienda abbiamo diversificato la produzione con l’inserimento di pellami per abbigliamento che si aggiunge a quella dell’automotive. La nostra produzione è sempre più coniugata alle regole della sostenibilità".

Lineapelle è estremamente importante per gli accessoristi che hanno proprio nel fermano il proprio distretto industriale più importante al mondo. "L’andamento di Lineapelle è stato per noi molto positivo – ci ha detto Paolo Marini dell’azienda Nanni – in quanto abbiamo notato da parte dei calzaturifici un ritorno all’accessorio e quindi la tendenza ad arricchire i modelli ad esempio con l’aggiunta di strass che fino a poco tempo fa erano poco utilizzati. Un riscontro in tal senso l’abbiamo avuto da operatori provenienti da Germania, Polonia e Turchia. Quella del prossimo anno sarà un’estate sicuramente più colorata". "Il nuovo anno – ha dichiarato Doriana Marini, Amministratrice Unica di Dienpi – è iniziato all’insegna di nuove sfide professionali, abbiamo realizzato una produzione di capsule di pelletteria, sempre attenti ai dettagli e alla qualità dei prodotti. Forti di competenze sempre maggiori, siamo fornitori dei più importanti brand del lusso internazionale, per lo studio e lo sviluppo di collezioni personalizzate, con la garanzia di una produzione artigianale Made in Italy interna".

Vittorio Bellagamba