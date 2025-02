Il ritorno di Misuraca: : "È una gara speciale"

Quattro risoluzioni e un volto nuovo in un venerdì decisamente intenso per la Fermana. Partiamo rapidamente dalle risoluzioni: in primis quella con l’ex tecnico Dario Bolzan con una soluzione che ha soddisfatto entrambe le parti. Non vestiranno più il gialloblù neanche Tommaso Fontana (prossimo allo United Riccione) e due degli ultimi arrivati Tommaso Barchi e Mattia D’Agostino. Una rosa dunque che si snellisce e società che razionalizza anche le proprie risorse ma che saluta l’arrivo di un altro centrocampista duttile, dopo quello di Pappalardo, si tratta dello spagnolo Xavier Perez, classe 2003, cresciuto nel Girona e passato all’Imolese e all’Akragas. Ha scelto la 24 come maglia e sarà a disposizione per domani contro L’Aquila una sfida speciale per il grande ex Gianvito Misuraca che torna al Bruno Recchioni da ex dopo due stagioni con un 70 gettoni, 6 gol e tre assist e la fascia da capitano più volte indossata. Lo farà da calciatore de L’Aquila ma il Bruno Recchioni e l’emozione non mancherà di certo. "Chiaro che non sarà una gara come le altre – racconta Misuraca – c’è stato un rapporto intenso con tutto l’ambiente e sono rimasti rapporti umani importanti. Tra l’altro vivo in questa zona (Marina di Altidona, ndr) e sarà una gara speciale sempre". E anche il libro dei ricordi si apre volentieri in questo caso: "Ce ne sono tanti. Uno dei più belli fu nella gara con il Fiorenzuola in casa vinta 4-2. Avevamo piena consapevolezza della nostra forza, ’era entusiasmo anche fuori dal campo, si era creata alchimia, quel periodo fu esaltante". Ma ora c’è L’Aquila che vuole dimenticare in fretta la Samb: "Un risultato pesante ma dobbiamo ripartire dal primo tempo fatto domenica, decisamente positivo. Dobbiamo ripartire da li e dai tanti risultati utili ottenuti in precedenza". Misuraca conosce bene i gialloblù e il loro potenziale. "La Fermana è in forma ma la cosa non mi stupisce affatto, alcuni elementi sono un lusso per la categoria. Faccio il nome di Riccardo Pinzi: ha trovato poco spazio ma ha qualità enormi e giocate decisive".

Roberto Cruciani