Il ritorno di Paola Minaccioni

Domani sera (20 dicembre), il gradito ritorno di Paola Minaccioni al Teatro delle Api con il monologo di stand-up comedy ‘Stupida Show’, nell’ambito della stagione teatrale promossa da Comune e Amat. Si tratta di uno spettacolo in cui la Minaccioni accompagna il pubblico nell’inconfessabile e indicibile, nei piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e alle frustrazioni che ci abitano ma non si ha il coraggio di confessare a nessuno. Tutto questo, raccontato da una donna che, attraverso il suo sguardo, è in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente in cui destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale, l’amore. Lo farà in veste di antieroe, svelando i vizi, i lati oscuri e la follia di chi, nella vita, sa bene cosa significa inciampare, di chi è stufo di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità e ha voglia di dirne quattro. Informazioni e biglietteria: 346 6286586 e vivaticket.com.