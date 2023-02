Il ritratto della Regina Elisabetta II in mostra a Palazzo dei Priori

La mostra ‘I Pittori della realtà’ a Palazzo dei Priori continua a produrre meraviglia, dopo il successo di visitatori durante il periodo natalizio. Ad impreziosire ulteriormente il progetto espositivo, curato da Vittorio Sgarbi con Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari, arriva un ospite illustre, immagine ‘iconica’ del Novecento: la replica ufficiale del ‘Ritratto della Regina Elisabetta II’, realizzato a Buckingham Palace da Pietro Annigoni tra il 1954 e il 1955.

La replica fu eseguita dall’artista Romano Stefanelli nel 1960 e proviene da una collezione privata di Firenze; è una delle tre repliche dipinte dai principali allievi di Annigoni. Il celeberrimo capolavoro originale è esposto oggi nella Fishmongers’ Hall, sede del committente. La replica è pressoché identica all’originale, per qualità e dimensioni, e porta oltre alla firma di Stefanelli anche la sigla di Annigoni. II dipinto da Annigoni ebbe un successo straordinario e un’eco vastissima su giornali e riviste patinate in Gran Bretagna e all’estero, continuando a far parlare di sé fino ad oggi. L’opera può già essere ammirata alla mostra che resterà in città fino al primo maggio, un evento culturale vero e che sta già riscuotendo un enorme successo. L’artista Pietro Annigoni fu tra i quattro firmatari del manifesto de ‘I Pittori moderni della realtà’, insieme con Gregorio Sciltian e i fratelli Xavier e Antonio Bueno, tutti protagonisti della mostra di Fermo. Le loro opere sono affiancate a quelle di Alfredo Serri, Giovanni Acci e Carlo Guarnieri, che si aggiunsero successivamente al gruppo, e a due capolavori di Giorgio de Chirico che nutrì stima per tutti loro. A dialogo con le pitture del Novecento, una selezione di dipinti del Seicento e Settecento di ispirazione caravaggesca, tra cui l’opera principe della Pinacoteca Civica di Fermo, ‘L’adorazione dei pastori’ di Rubens, dallo scenografico e teatrale impianto barocco. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica (orario 10.30-13 e 15.30-18). Il biglietto include l’ingresso al circuito museale di Fermo. Per informazioni: www.fermomusei.it.