Il ritratto inedito di Eleonora Duse al teatro Cicconi

Una giornata speciale, per riflettere e ripartire. In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della donna 2025 tante le iniziative sul territorio, il Comitato Pari Opportunità dell’ Ordine degli Avvocati di Fermo ha organizzato un pomeriggio al cinema aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso gratuito. E’ prevista infatti la proiezione, a partire dalle ore 16.00 alla Sala degli Artisti di Fermo, del film " We want sex". Seguirà dibattito.

Altro momento significativo è quello organizzato dal Comune di Sant’Elpidio a Mare che ha promosso lo spettacolo "Duse-Come vento soffiato dal mare mi racconto", rappresentazione di e con Isabel Russinova, diretto dalla regia di Rodolfo Martinelli Carraresi, in programma questa sera alle ore 21,15, presso il teatro Cicconi" Lo spettacolo propone un ritratto intenso e inedito di Eleonora Duse: non solo la celebre diva contesa dai teatri di tutto il mondo, ma anche la donna, e soprattutto, il simbolo della emancipazione femminile. Il suo approccio innovativo alla recitazione e il suo impegno culturale l’hanno resa una pioniera del teatro moderno. La Duse seguì da vicino i primi veri passi del femminismo italiano. Ripercorrendo le sue carte e la sua vita, appare evidente come siano state proprio le donne a rendere ancora più unico il suo percorso umano e artistico.

Questa mattina, l’attrice Isabel Russinova incontrerà, sempre presso il Teatro Cicconi, gli studenti dell’Istituto "Carlo Urbani" sezione Tarantelli di Sant’Elpidio a Mare, per approfondire la figura della Duse, un’importante occasione per raccontare e rievocare i molti volti di un mito dell’arte italiana. Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Cicconi, Corso Baccio, tel. 347/6467171 nei giorni giovedì, venerdì, sabato dalle ore 18 alle ore 20 il giorno dello spettacolo dalle ore 18 fino inizio spettacolo.