Il ritrovo tra gli ex Romanelli Il 15 dicembre 1973 apriva il supermercato Romanelli, un nuovo concetto commerciale che offriva alimenti, detersivi, oggetti per la casa e giocattoli. Un punto vendita che ha tenuto alta la tradizione per decenni, creando un importante indotto. In occasione dell'anniversario, i dipendenti si sono ritrovati per ricordare l'importanza del rapporto umano con i clienti.