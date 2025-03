Il robot chirurgico troverà casa al nuovo ospedale di Campiglione

Sarà a Fermo il robot chirurgico, un apparecchio di grande rilevanza che troverà casa al nuovo ospedale di Campiglione, anche se sarà condiviso anche dall’Ast di Macerata. Lo rendono noto il vice segretario regionale vicario della Lega Mauro Lucentini e il segretario provinciale Alan Petrini che parlano di promessa mantenuta: "Oggi, infatti, è stata pubblicata la determina del direttore generale Ast Fermo, la numero 99 del 14 marzo con cui è stata indetta la gara per l’acquisizione del robot chirurgico. Un obiettivo centrato per la nostra sanità pubblica, un risultato eccezionale per il Fermano ma non solo. Proprio per la sua grande valenza, il robot non può certo essere limitato a logiche territoriali o di campanile. Infatti nella determina è previsto un accordo quadro tra le Ast di Fermo e di Macerata per l’utilizzo della strumentazione". Il Fermano avrà quindi il robot chirurgico, con tutti i benefici che ne conseguiranno. La chirurgia robotica videolaparoscopica, infatti, rappresenta un importante tassello nel quadro delle apparecchiature hi-tech di cui il nuovo Ospedale di Campiglione di Fermo sarà dotato e, oltretutto, va a valorizzare le grandi capacità dei professionisti in forze all’Ast di Fermo, che già sono dotati di un alto livello di know-how in materia di chirurgia videolaparoscopica, a partire dal settore dell’urologia passando per la chirurgia stessa e poi la ginecologia e la gastroenterologia. "Non si può non sottolineare nemmeno il fatto che la chirurgia robotica sarà sicuramente un fattore di attrazione per l’utenza anche da fuori provincia e fuori regione. Insomma siamo in presenza di una vera e propria svolta per il territorio, non solo dal punto di vista clinico ma, più in generale, anche in ambito sanitario e socio-economico", aggiungono i leghisti, "Di questo non possiamo non ringraziare la Regione Marche e il Dipartimento Salute della Regione Marche, che hanno dimostrato grande attenzione al Fermano e alla sua Azienda sanitaria con le sue specialità che vantano i numeri per poter essere dotate della chirurgia robotica videolaparoscopica. Un particolare ringraziamento all’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e al direttore generale Ast, Roberto Grinta, per il loro impegno che ha consentito di centrare un risultato tanto atteso" conclude Lucentini