Il Rotary Club di Montegranaro dona 1.500 euro alla onlus ‘L’Abbraccio’

Ammonta a 1500 euro la raccolta fondi promossa dal Rotary Club di Montegranaro nel corso di una serata conviviale sponsorizzata da Fineco, e consegnati alla onlus ‘L’Abbraccio’, associazione che svolge da tanti anni una preziosa e meritoria opera di supporto all’interno dell’hospice ‘La Farfalla’ di Montegranaro. All’evento sono intervenuti molti amministratori del comprensorio, dal sindaco di Montegranaro, Endrio Ubaldi a quello di Fermo, Paolo Calcinaro, a quello di Morrovalle, Andrea Staffolani, agli assessori di Sant’Elpidio a Mare, Claudia Bracalente e Michela Romagnoli, ma anche autorità militari oltre all’ospite d’onore, il vice ministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo. E’ stato sottolineato dagli intervenuti, il ruolo di vicinanza, sostegno, assistenza che i volontari svolgono all’interno dell’hospice dove, tra l’altro, la gran parte degli arredi delle camere di degenza ma anche degli spazi comuni sono frutto di donazioni de ‘L’Abbraccio’, frutto di raccolte fondi e della generosità della gente. "Il Rotary Club fa da collante tra il mondo delle banche e delle imprese, e quello istituzionale – ha dichiarato il presidente Paolo Scendoni, ringraziando i rappresentanti del mondo bancario, politico e imprenditoriale presenti – e siamo felici di poter essere un tramite fra diversi ambiti e di agire per iniziative benefiche come questa". Per il presidente de ‘L’Abbraccio’, Luciano Pini, è stata l’occasione per illustrare le iniziative della onlus che sono in corso e in programma.