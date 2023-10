Il Rotary vicino al solidale con la fattoria Montepacini

Incontrare la solidarietà proprio dove si fa concreta. Il Rotary di Fermo ha scelto di organizzare la cena più significativa dell’anno rotariano, quella con il governatore Gesualdo Angelico, alla fattoria sociale di Montepacini. La presidente di Fermo Giulia Catani ha voluto così fargli conoscere una realtà fermana di alto spessore umano e valoriale. "Si è consumato il pasto, in un’atmosfera unica, dove il parlare sottovoce, il muoversi compostamente, il rispetto reciproco, la centralità della persona nella sua unicità e diversità, la straordinarietà e la gratuità degli operatori, l’impegno e il servizio attivo delle persone fragili e svantaggiate, ci hanno fatto vivere una realtà con un nuovo paradigma culturale, sociale, solidale. Prelibati e genuini i cibi coltivati e cucinati nella fattoria. Ogni socio porterà un’emozione intensa e sicuramente vi tornerà con i familiari e gli amici". Marco Marchetti, referente della fattoria, con Giacomo, Andrea, Luca, componenti l’assetto di servizio a tavola, insieme a Federica e a Valeria, due dei 20 volontari professionisti che prestano gratuitamente attività di volontariato, hanno gestito la cena e presentato il modello di assistenza attiva che si porta avanti a Montepacini, dove ci si occupa della vendita dei prodotti coltivati, degli animali allevati, della ristorazione, che insieme alle numerose donazioni mantengono la fattoria ed i quattro giovani assunti a tempo indeterminato. Aurelio Damiani, cuoco affermato e famoso nel territorio, volontariamente presta il proprio servizio ed insegna a diventare chef, a creare squadra all’interno dell’organizzazione. "Nel casolare si è avviato un progetto di coabitazione, di vita indipendente e co-housing – ha raccontato Marchetti –, in cui si ospitano quattro ragazzi che vivono e lavorano nella fattoria, dove si attua il mutuo aiuto. Nel 2016 si è costituita la squadra degli appassionati e delle varie associazioni disabili, nel 2018 si è ottenuta la certificazione biologica dell’agricoltura qui praticata. Quello che si attua qui è un approccio non più assistenzialistico, ma un percorso di vita, di autodeterminazione delle persone disabili nella considerazione della persona centrata su se stessa".