Il ruggito delle dragonesse fermane "Abbiamo vinto un’altra battaglia"

Sei mesi di allenamento nello specchio di mare davanti a Pedaso a bordo di un dragone da dieci posti. Esercizi al chiuso nelle giornate più fredde e rigide, e in piscina con le pagaie per affinare la tecnica. Tutto questo assieme alla loro determinazione e allegria hanno portato le dragonesse fermane di ‘Kayakpicenuminrosa’ al quinto Trofeo Lilt Dragon Boat di Falconara. Con il supporto del presidente dell’associazione Kayakpicenum, Emiliano Pasquini, e di Stefania Teodori, anima e promotrice del progetto che coinvolge donne che hanno affrontato la battaglia contro il tumore al seno e non, si sono fatte valere in una gara che ha coinvolto 19 equipaggi provenienti da tutta Italia. Inutile dire che, nonostante la classifica finale che premia al primo posto le dragonesse di Firenze, a vincere sono state tutte le partecipanti.

Adesso, archiviato l’impegno del trofeo Lilt, si torna a pagaiare con gli allenamenti settimanali e un obiettivo. A spiegarlo è stato Renato Bisonni, presidente della Lilt di Fermo e primario di Oncologia dell’ospedale Murri: "Non potevo mancare, sono orgoglioso di questa squadra che cresce sempre di più. Fino ad ora si sono allenate con una imbarcazione da 10 posti, ma hanno bisogno di un dragone da venti. Faccio appello al cuore degli imprenditori del territorio".

Due gli equipaggi fermani in gara divisi in batterie da due o tre barche: quello misto composto da donne operate di tumore al seno e dalle supporter e quello breast, composto da sole donne che hanno affrontato il percorso della malattia. L’equipaggio di Pedaso riceve il premio come squadra più ‘giovane’, l’ultima nata nella grande famiglia delle dragonesse. E a consegnare il premio è lo stesso presidente della Lega Navale di Falconara, Daniele Montali. "Ci tengo a essere qui - dice - perché abbiamo assistito al loro percorso di nascita e crescita".

Ma quello che le dragonesse fermane portano a casa va ben oltre il premio ricevuto e la soddisfazione di aver partecipato a una gara così importante con una preparazione di una manciata di mesi. È qualcosa di più profondo: combattere la fase post operatoria a colpi di pagaiate, attività che aiuta a prevenire il linfedema che colpisce molte donne operate al seno per un tumore, e puntare tutte unite nella stessa direzione.

A fine gara, dalla battigia, ogni dragonessa ha lanciato un fiore in mare in ricordo di chi la battaglia contro la malattia non è riuscita a vincerla, ma con la consapevolezza che ricerca e prevenzione oggi possono fare tanto. A sostenere le dragonesse fermane anche Federico Costantini, referente Lilt del Fermano, e la presidente della Commissione pari opportunità Marche, Maria Lina Vitturini.