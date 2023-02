Il salumificio Ciriaci di Ortezzano ora fa parte di Filiera Italia

Il salumificio Ciriaci di Ortezzano, entra a far parte di Filiera Italia, la Fondazione promossa da Coldiretti con l’obiettivo di valorizzare l’industria agroalimentare italiana d’eccellenza e riunire i protagonisti del settore agricolo italiano. Il Salumificio Ciriaci è stato fondato nel 1937 dall’omonima famiglia ortezzanese e rappresenta il simbolo della tradizione alimentare marchigiana. Di generazione in generazione è arrivato fino ad oggi con l’ultimo bilancio che registra un volume d’affari di oltre 10 milioni di euro, raggiunto con la stessa sapienza nel realizzare prodotti di eccellenza. "Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Filiera Italia – commenta Graziella Ciriaci del salumificio –. La nostra azienda ha costruito rapporti leali con il territorio e la sua agricoltura, la cui eccellenza è parte integrante del nostro successo. Con Filiera Italia ci impegniamo a valorizzare con sempre maggiore successo la ricchezza di biodiversità del nostro Paese". "L’adesione di Ciriaci a Filiera Italia è motivo di orgoglio per noi – commentano Armando Marconi e Francesco Goffredo, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Ascoli Fermo – dato anche dall’essere la prima azienda delle nostre province ad aderire. Siamo convinti che quest’adesione farà da apripista per l’ingresso a Filiera Italia di altre aziende dell’agroindustria".

Paola Pieragostini