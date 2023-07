Il saluto affettuoso di tre comunità a monsignor Andrea Andreozzi

Un grande caloroso saluto dalle comunità di Montappone, Massa Fermana e Monte Vidon Corrado a monsignor Andrea Andreozzi, nuovo vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. La notizia della nomina di don Andrea da parte di Papa Francesco è arrivata all’inizio di maggio, salutata con grande emozione dalla popolazione locale, poi il 18 giugno c’è stata l’ordinazione episcopale. Domenica, però, sua eccellenza ha voluto festeggiare con la comunità dove è nato e cresciuto: un saluto fatto di grandi emozioni che ha coinvolto la popolazione di tre paesi, i sindaci dei comuni di Montappone, Massa Fermana e Monte Vidon Corrado, presente anche il comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio Massimo Canale. La funzione si è svoltanella chiesa di San Giorgio a Montappone, all’ingresso in chiesa monsignor Andreozzi, è stato saluto da un grande applauso. "Oggi celebriamo il valore dell’accoglienza – spiegazi – dell’accettare la luce del Signore nella propria casa. Cerchiamo di vedere il bene che c’è in chi arriva e in cui accoglie. La persone qui riunite mi ricordano la mia giovinezza, persone che mi hanno permesso ti crescere: la società sportiva, mi avete dato una maglia e ci portavate in giro per partecipare alle gare, alle suore che ci hanno educato, gli amici qui di fronte con cui abbiamo condiviso anche all’interno dei locali della parrocchia i nostri progetti. Siamo cresciuti insieme, ci siamo aiutati e così dobbiamo fare per accogliere la luce della parola". Al termine della funzione, ci sono stati alcuni momenti di saluto molto commoventi: le testimonianze di alcuni compagni di scuola, il dono del Consiglio pastorale (una pergamena raffigurante le facciate delle chiese dei tre paesi); il saluto dei tre sindaci, che hanno portato in dono una borsa da viaggio con all’interno i paramenti sacri. La serata si è conclusa con un buffet nel parco antistante all’oratorio, dove monsignor Andreozzi ha salutato uno ad uno, amici, conoscenti, famiglie a cui ha persino impartito alcuni sacramenti, dimostrando la sua vicinanza alla comunità.

Alessio Carassai