Il saluto al pompiere. Zenobio Pio Quarta

La sala consiliare del Comune di Petritoli, accoglierà questa mattina a partire dalle 10.30 la cerimonia di saluto in onore del comandante della stazione dei carabinieri di Petritoli, maresciallo Zenobio Pio Quarta, in pensione per sopraggiunti limiti di età. La cerimonia è organizzata dal sindaco di Petritoli unitamente ai sindaci dei Comuni di competenza della stazione petritolese. Quindi da: Luca Pezzani di Petritoli, Gaetano Massucci di Monte Vidon Combatte, Giovanni Palmucci di Monte Giberto ed Ezio Iacopini di Ponzano di Fermo. Lo scopo dell’evento è quello di coinvolgere le comunità di competenza della stazione di Petritoli, in un caloroso, dovuto e sentito ringraziamento al maresciallo Quarta, per il servizio svolto in tanti anni di carriera sul territorio, dove giorno dopo giorno, ha saputo infondere nella gente, il sentimento di fiducia umana e sicurezza nell’arma dei carabinieri. Paola Pieragostini