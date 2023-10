Il saluto del Papa ai cresimandi di Porto Sant'Elpidio: ecco il video

E’ stato motivo di gioia, di riconoscenza e gratitudine per i fedeli elpidiensi aver sentito Papa Francesco citare la città di Porto Sant’Elpidio durante l’Angelus di domenica scorsa. "Saluto tutti voi, romani e pellegrini d’Italia e di tanti Paesi. In particolare – sono state le parole del Santo Padre dopo essersi riferito a qualche altro gruppo di fedeli - saluto i cresimandi di Porto Sant’Elpidio". Un saluto accolto con entusiasmo dal gruppo di parrocchiani della SS Annunziata presenti tra la folla che gremiva Piazza San Pietro e che hanno sventolato con entusiasmo lo striscione che li identificava, per ricambiare a loro volta, le gradite parole del Santo Padre. Il video del passaggio dell’Angelus in cui Papa Francesco si rivolgeva ai cresimandi elpidiensi è circolato sui social, accolto con sorpresa mista a soddisfazione da quanti lo hanno visionato, tanto più che la giornata di domenica scorsa, a Porto Sant’Elpidio, era effettivamente dedicata alla Santa Cresima.