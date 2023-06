Il saluto del questore Romano al territorio "Anni complessi, mai abbassare la guardia"

Dopo più di 37 anni di servizio il questore di Fermo, Rosa Romano, va in quiescenza. Ieri mattina ha salutato tutte le istituzioni presenti sul territorio, i funzionari e il personale della polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno per l’ultima volta. Il questore Romano si è insediata presso la questura di Fermo il primo settembre 2020 e l’ha guidata per quasi tre anni. Nel tracciare un sintetico bilancio della sua permanenza nel Fermano, il questore ha voluto sottolineare che, quelli trascorsi in questo territorio, sono stati anni di intenso lavoro teso a mantenere alti i livelli di sicurezza, come dimostrano i risultati conseguiti dai funzionari e dal personale. Un periodo di permanenza contrassegnato da un evento che ha segnato la pandemia Covid, che ha visto l’impegno della polizia dimostrando sensibilità e resilienza, non solo nelle attività ordinarie garantendo la sicurezza per la collettività, ma soprattutto comprendendo e condividendo i bisogni e i timori dei cittadini, senza mai trascurare di ascoltare il territorio.

"Quello trascorso nella provincia di Fermo – ha sottolineato il questore Romano – è stato un periodo complesso ed entusiasmante, ricco di esperienze che hanno contribuito alla mia formazione umana e professionale, e mi hanno consentito di offrire il mio contributo sincero, leale ed incondizionato a tutte le istituzioni presenti sul territorio che hanno sempre collaborato fattivamente al di là di ogni credo politico avendo come unico obbiettivo il raggiungimento del benessere del cittadino". Il questore ha ringraziato per la fattiva collaborazione offerta durante gli anni della sua permanenza a Fermo, anche la prefettura, in particolare i prefetti che si sono avvicendati, Vincenza Filippi e Michele Rocchegiani, nei confronti del quale ha espresso parole di ringraziamento, di profondo rispetto, stima e amicizia. La Romano ha sottolineato, inoltre, che se è stato possibile presidiare il territorio con una costante e continua presenza di forze di polizia, lo si deve al lavoro di squadra fatto anche insieme ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. "L’impegno personale della questura – ha concluso Romano – è stato notevole in questi anni, è stato fatto il massimo sforzo con poche risorse umane. È stato fatto un grande lavoro ma non bisogna mai abbassare la guardia, dobbiamo esserci sempre, per rendere la vita del cittadino migliore". La Romano lascia il posto al nuovo questore Luigi Di Clemente, che si insedierà nei prossimi giorni.

Fabio Castori