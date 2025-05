Il segretario dei Giovani: "Alcol e fumo?. Reprimere non serve"

Sul consumo di alcol e fumo tra i giovani, un tema cruciale per Porto San Giorgio e non solo sul quale, in qualità di segretario della consulta dei giovani Jacopo Pascucci afferma di sentire il dovere di "portare un punto di vista dall’ascolto diretto delle esperienze dei ragazzi". Prende atto positivamente di chi considera il fenomeno un problema, che mette a rischio la salute e la sicurezza dei ragazzi, ed esige interventi concreti. Tuttavia secondo lui sono da evitare gli approcci semplicistici o solo repressivi. Spiega che Il consumo di alcol o il fumo non sono sempre e solo "scelte sbagliate", ma spesso rappresentano la ricerca di risposte a disagi profondi: difficoltà familiari, isolamento sociale, pressione scolastica, incertezze economiche o mancanza di prospettive: "Per questo – prosegue – ritengo che vietare o reprimere non sia sufficiente, ma c’è bisogno di un intervento serio, coordinato e duraturo che coinvolga la scuola, la famiglia, le istituzioni e, soprattutto, i giovani stessi. Serve una presenza vera e costante, fatta di ascolto, di dialogo e di proposte concrete". "Se vogliamo davvero aiutare questi ragazzi – conclude - , dobbiamo essere disposti a comprenderli e a camminare con loro, non solo a giudicarli. Non bastano le regole: servono esempi positivi".