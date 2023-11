Il senatore Verducci: "Zes, bocciatura vergognosa"

Non si arrende al no del governo per la Zona economica speciale (Zes) anche per le Marche il senatore Francesco Verducci, dopo la proposta dell’onorevole Augusto Curti che ribadiva le difficoltà del nostro territorio. Per Verducci si è trattato di "una bocciatura vergognosa da parte del governo Meloni. Quanto avvenuto alla Camera è una porta in faccia alla Regione. La bocciatura da parte della destra dell’emendamento Pd per includere le Marche nell’area della Zona economica speciale è un atto grave, che dimostra la completa chiusura del governo Meloni alle istanze della società e dell’economia marchigiana. Alla faccia delle passerelle propagandistiche. Servono i fatti".

Verducci ha annunciato una nuova iniziativa in Senato, convinto che qualcosa si possa e si debba fare per sostenere un distretto economico in difficoltà: in Senato depositeremo un nuovo emendamento, a tutti i prossimi decreti e anche alla legge di Bilancio. Vediamo come si comporterà la destra. Alle Marche serve la Zes e il Pnrr ci dà gli strumenti per averla. Le Marche hanno i requisiti per ottenere la Zes.

Da anni associazioni economiche, categorie e sindacati portano avanti con forza questa istanza, che è ancora più significativa dopo il sisma e dopo il riconoscimento delle aree di crisi industriale. Ci ricordiamo tutti delle promesse della destra, che oggi governa a Roma e in Regione. Ecco, quelle promesse erano solo propaganda e carta straccia. Il no di ieri è l’ennesima porta in faccia, che dimostra la finzione della destra".

Verducci spiega come la Zes sia uno strumento fondamentale perché prevede semplificazioni amministrative, finanziamenti infrastrutturali e misure di agevolazione fiscale a sostegno delle imprese: "Presenteremo nuovi emendamenti, per estendere la Zes alle Marche e anche per ottenere misure di decontribuzione e sgravio contributivo per le aree di crisi complessa, per mantenere e rafforzare i livelli occupazionali e le capacità produttive. Questi strumenti sono indispensabili al rilancio dell’economia manifatturiera della regione Marche, in uno dei momenti più difficili. È inquietante il silenzio del governo regionale nei confronti del governo Meloni. Vediamo come si comporteranno in Senato". Un discorso che quindi non si appresta a finire.