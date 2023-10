Il Serd trasloca: sarà trasferito a Fermo

di Marisa Colibazzi

Del trasferimento del Serd da Porto Sant’Elpidio in altra sede si parla da anni senza che si sia mai arrivati a concretizzare alcunché. Dell’opportunità di spostare il Serd verso una sede più baricentrica per il territorio provinciale hanno parlato nei giorni scorsi gli amministratori con i vertici dell’Ast Fermo in un incontro dal quale è emerso che "considerato il futuro trasferimento dell’ospedale di Fermo, nella nuova struttura di Campiglione, l’Ast ha valutato le soluzioni per riposizionare il Serd nella città capoluogo di provincia", si legge in una nota diffusa dal Comune, con il commento del sindaco, Massimiliano Ciarpella, soddisfatto del rapporto collaborativo instaurato con l’Ast e dell’impegno assunto: "Lo spostamento del Serd a un’ubicazione più adeguata era un tema in agenda da anni. E’ evidente che dovremo attendere i tempi necessari all’Ast per l’individuazione dei nuovi locali e per effettuare i lavori, ma siamo vicinissimi a una soluzione migliorativa per le esigenze di tutti". E anche se occorrerà ancora un po’ di tempo, si sono già avviati discorsi sul futuro utilizzo dei 270 metri quadrati, oggi occupati dal Serd, che si libereranno: saranno destinati al potenziamento del distretto sanitario e a un polo dei medici di medicina generale. "E’ stata effettuata una ricognizione sui lavori necessari per ottimizzare i locali: serviranno in linea di massima interventi leggeri – specifica la nota – di finitura e adeguamento degli impianti, non serviranno opere strutturali di particolare entità". Di un polo di medicina generale in cui far confluire i medici di base della città si è parlato molto anche in campagna elettorale, "e ha raccolto grande interesse del direttore dell’Ast, Gilberto Gentili e una forte risposta di tutte le figure coinvolte in Ast – aggiunge il consigliere comunale, Giuseppe Malcangi – e la riorganizzazione degli spazi nel distretto offrirà numerose possibilità per implementare l’attività assistenziale, da coordinare con servizi specialistici e di telemedicina che vi potrebbero essere collocati". All’incontro sono intervenuti oltre al direttore Gentili, il direttore amministrativo Alberto Carelli, la direttrice sanitaria Simona Bianchi, il direttore del Dipartimento prevenzione Giuseppe Ciarrocchi e del Distretto sanitario, Diego Illuminati, il dirigente area tecnica Alberto Franca e il dirigente del rischio clinico Andrea Vesprini, oltre al consigliere regionale Andrea Putzu.