Il Sert trasloca e fa spazio ai medici di base

Dall’affollatissimo incontro promosso da Fd’I col sottosegretario alla sanità, Marcello Gemmato, a sostegno della candidatura a sindaco di Massimiliano Ciarpella, è emersa una novità interessante in tema di medicina del territorio e sul ruolo strategico dei medici di base, come hanno ampiamente sottolineato Giuseppe Malcangi (medico di medicina generale), la senatrice Elena Leonardi e gli esponenti locali Andrea Balestrieri e Giorgio Marcotulli. L’idea alla quale stanno già lavorando Regione e Ast 4 è di spostare il Sert dall’attuale sede al poliambulatorio (questione che si sta trascinando da anni) e sistemarci i medici di base della città, creando intorno a questo centro un Paat (Punto di Assistenza Avanzata Territoriale) per il quale, tuttavia, sarebbe indispensabile il supporto di un, sia pur minimo, servizio di diagnostica o telemedicina che, al momento non c’è. Stando a quanto sostiene il consigliere regionale, Andrea Putzu, "questa è una battaglia che il presidente della Regione sta portando avanti, stanziando specifici fondi in modo che la città possa finalmente dotarsi di un servizio così importante".

E non è di secondaria importanza il fatto che questa soluzione sarebbe a costo zero per la comunità "mentre il centrosinistra ha pensato di collocare i medici all’ultimo piano della Cittadella del Sole, investendoci 800mila euro". E ancora: "Il commissario dell’Ast 4, Roberto Grinta, si è detto disponibile a questa soluzione e confronti ci sono stati anche con Giuseppe Ciarrocchi (sub commissario sanitario)". "È importante implementare tutta la rete di servizi territoriali che ha modo di fornire prestazioni diagnostiche che oggi non sono presenti (il riferimento è anche a un nuovo ruolo delle farmacie comunali, ndr)" dice il candidato Ciarpella.

"Dobbiamo investire in sanità pubblica, il governo ci crede e ha previsto 7 miliardi in più sul Fondo Sanitario nazionale", afferma l’onorevole Gemmato che poi passa a questioni di stampo più elettorale: "È importante che vi sia un fil rouge tra Comune, Regione e governo centrale e – la sua chiosa – siccome le ultime due posizioni sono occupate dal centrodestra, è importante che anche a livello comunale si mantenga questa filiera. Come governo siamo a disposizione di tutti, ma se c’è una identità di sentimento è più facile". Che è come dire: "Delegate Ciarpella a rappresentare la vostra comunità al meglio".

Marisa Colibazzi