Il sindacato di polizia in marcia per la sicurezza

"Più sicurezza e rafforzamento strutturale delle forze dell’ordine nella provincia di Fermo": queste le richieste a motivare la fiaccolata svoltasi mercoledì scorso 13 agosto a Porto San Giorgio. Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Fermo, Alessandro Patacconi, partendo dalla condivisione dell’iniziava interviene per ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato E per ribadire la richiesta del sindacato alle istituzioni, vale a dire: trasformare le misure straordinarie di questi giorni in interventi strutturali e permanenti per garantire un servizio efficace tutto l’anno e non solo nei periodi di emergenza:

"La grande partecipazione alla fiaccolata di mercoledì – dichiara il Segretario Provinciale del Sap - dimostra quanto il tema della sicurezza stia a cuore a tutta la comunità fermana. La nostra è stata una manifestazione silenziosa, ma dal messaggio forte: la sicurezza non può essere un intervento occasionale, ma deve costituire una garanzia continua, sostenuta da organici adeguati, mezzi efficienti e risorse certe".

L’iniziativa di mercoledì dà voce al sindacato per un discorso generale sulla questione sicurezza ed uno particolare riguardante gli stessi agenti che non di rado nello svolgimento del loro servizio sono vittime di aggressioni. Entrando nel merito della manifestazione Alessandro Patacconi afferma: "Ci teniamo a sottolineare che riconosciamo al Governo quanto fatto e continua a fare per le forze dell’ordine: l’introduzione del Taser come valido strumento di prevenzione e repressione; l’avvio di nuovi concorsi per accedere in Polizia di Stato e superare il blocco del turn over; il Decreto Sicurezza, una nuova forma di tutela legale a favore dei poliziotti indagati per motivi di servizio; dotazione delle Bodycam, che rappresenteranno un ulteriore passo avanti per la sicurezza operativa e la trasparenza. Come già proposto dal Sap, riteniamo che sarebbe opportuno istituire un Reparto Prevenzione Crimine anche nelle Marche, da garantire un presidio costante e tempestivo. Vogliamo inoltre ribadire con fermezza che non tolleriamo che i nostri colleghi siano aggrediti, accerchiati e costretti a riportare gravi lesioni mentre svolgono il loro lavoro per tutelare la sicurezza della collettività".

Silvio Sebastiani