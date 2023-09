Il sindaco Altini:: "Risultto eccezionale. Troveremo fondi"

Un pubblico numeroso ha partecipato al teatro Romano di Piane di Falerone alla vista degli scavi avvenuti di recente nel parco archeologico ‘Falerio Picenus’. Il sindaco Armando Altini, accompagnato dagli assessori Pisana Liberati, Leonardo Stortoni e Maria Teresa Quintozzi, oltre ai dirigenti della Soprintendenza Federica Grilli e Tommaso Sabbatini, hanno illustrato ai presenti il progetto e soprattutto, alla luce delle nuove scoperte, la volontà di proseguire il programma di valorizzazione della città romanica ‘Falerio Piceno’.

"Prima di tutto dobbiamo ringraziare Vermiglia e Giuseppina Concetti, Giuseppe Clementi che ci hanno concesso l’uso dei terreni per consentire gli scavi – spiega Altini – a cui si aggiunge il lavoro svolto dalla Soprintendenza e dagli archeologi dell’Università di Bologna. È stato un risultato eccezionale, ma è solo il punto di portanza. È nostra intenzione proseguire la strada intrapresa per promuovere l’area archeologica che in passato era vista come qualcosa che bloccava lo sviluppo del territorio e che oggi invece rappresenta un tesoro per incentivare il turismo e magari creare nuove opportunità di lavoro. Ci impegneremo a trovare nuovi bandi, a chiedere sponsorizzazione private per finanziare ulteriori scavi e soprattutto la manutenzione del sito".

"La soprintendenza da anni segue con un progetto mirato l’area archeologica – spiegano Federica Grilli e Tommaso Sabbatini – poi c’è stato un colpo di fortuna che ha aperta la fase preliminare degli scavi e i risultati sono stati eccezionali. L’obiettivo è stato raggiunto, c’è ancora molto da scoprire e per farlo serviranno finanziamenti sia per alimentare la campagna di possibili scavi, ma anche e soprattutto per garantire che i reperti delicatissimi riportati alla luce vengano protetti e ricevano manutenzione costante".

a. c.