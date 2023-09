Il sindaco Antognozzi a Grottazzolina: investimenti su scuole e servizi

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi ha visitato tutte le scuole, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nella riqualificazione dei servizi e dei plessi scolastici. Una visita ufficiale per augurare un buon anno agli alunni, ai docenti e al personale della scuola. "Voglio rivolgere un grosso in bocca al lupo a chi in particolare ha iniziato un nuovo percorso scolastico – spiega Antognozzi – e nell’occasione posso annunciare con piacere che quest’anno il numero degli iscritti è cresciuto specie per l’infanzia e la media, in controtendenza rispetto ai dati di molti paesi dell’entroterra. Una prova della bontà dei nostri istituti sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista delle strutture. Una conferma che gli investimenti fatti e quelli che si concretizzeranno in futuro vanno nella giusta direzione. Abbiamo istituito un progetto di cittadinanza attiva con la Consulta delle scuole, a sostenere le varie progettualità scolastiche, stanziando fondi per il materiale a sostegno delle famiglie, oltre a continui investimenti infrastrutturali. Negli ultimi anni abbiamo investito molte risorse". Nell’elenco delle opere pubbliche ci sono: 375.000 euro per l’efficientamento energetico degli edifici; due grandi progetti come la costruzione di un asilo nido adiacente all’attuale scuola materna del valore di circa 1 milione con fondi Pnrr per creare un polo dell’infanzia da 0 a 6 anni; infine la costruzione della nuova scuola elementare di fianco alla scuola media e degli impianti sportivi, creando anche qui un polo della scuola dell’obbligo. Un investimento da sei milioni con i fondi sisma.