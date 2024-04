Il sindaco Antognozzi: "Un’impresa storica"

La Yuasa Battery trionfa a Siena e conquista la storia con la promozione nella Superlega di volley. Circa 500 tifosi hanno seguito la squadra nella decisiva trasferta in terra toscana, la festa era già iniziata giovedì, ma la febbre per l’impresa sportiva ha contagiato tutti e presto si terrà una grande festa a Grottazzolina. "Quella della Yuasa Battery è un’impresa storica – commenta il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, anche lui presente a Siena – per un paese di circa 3.300 abitanti pensare che il prossimo anno affronteremo le formazioni delle più grandi città italiane è qualcosa di straordinario. La comunità di Grottazzolina ha risposto alla grande, a Siena eravamo in circa 500, sembravamo noi a giocare in casa. Il calore dei tifosi, questo va sottolineato, è stato sempre presente nell’arco dell’intera stagione, nella partite interne la presenza media del pubblico è stata sempre superiore a 800 persone e nel finale sopra a 900 persone, merito anche dei lavori di ampliamento del palazzetto".

Poi il primo cittadino offre una personale lettura della portata del risultato ottenuto dalla Yuasa Battery. "La società di volley a Grottazzolina è stata fondata 54 anni fa – continua Antognozzi – una società che ha raccolto la passione di un territorio, che ha costruito un settore giovanile importante divenuto fondamentale per fa crescere tanti ragazzi e ragazze. Negli ultimi 17 anni la società ha sfiorato la promozione in A1 per ben due volte, ma questa volta il risultato è stato centrato. Già in fase di costituzione della squadra è stato subito evidente la qualità di giocatori e staff, la stagione ha confermato partita dopo partita queste sensazioni".

"A Siena nel terzo set, abbiamo capito che questa volta eravamo arrivati". Ora resta solo da gustare la parte più dolce, la consapevolezza di aver conquistato un risultato sportivo straordinario e presto ci sarà una grande festa. Resta però molto forte la possibilità che il prossimo anno la Yuasa Battery giocherà a Porto San Giorgio. "La squadra è ancora impegnata in Coppa Italia e il 19 maggio in Super Coppa – conclude Antognozzi – con la società stiamo valutando una data utile per organizzare un grande festa rivolta a tutto il territorio e ai tifosi. E’ vero che esiste la possibilità che il prossimo anno la squadra giocherà a Porto San Giorgio, la Superlega impone parametri molto stringenti alle società, ma ovunque giocherà sarà sempre la squadra di Grottazzolina".

Alessio Carassai