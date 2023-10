Il sindaco Calcinaro all’assemblea dell’Anci

Oltre 60 amministratori locali tra sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali marchigiani sono presenti all’assemblea (la quarantesima, ndr) nazionale di Anci che si conclude oggi a Genova dal titolo ‘Tre colori sul cuore-I sindaci uniscono l’Italia’ aperta dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La delegazione dei sindaci delle Marche è guidata da Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo e comprende molti altri primi cittadini dei Comuni marchigiani.

"I sindaci rappresentano lo spirito di servizio evocato dal Presidente Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di apertura – ha detto Calcinaro a nome dei sindaci di Anci Marche –, continuando a metterci la faccia di fronte ai cittadini che chiedono risposte alle loro esigenze di servizi". Tra le sfide da vincere c’è quella del Pnrr "ma noi nelle Marche – ricorda Calcinaro – siamo in campo anche per completare la ricostruzione post sisma 2016 senza dimenticare gli altri tragici accadimenti che hanno funestato il territorio e tutte le altre emergenze quotidiane".

Il Presidente di Anci Marche poi insiste sul ruolo fondamentale dei sindaci: "C’è bisogno di coesione territoriale, in un momento storico nel quale le divisioni sembrano prevalere, e sociale per fronteggiare vecchie e nuove povertà, ma il ruolo di rappresentanza non deve essere svilito da decisioni calate dall’alto che ne mortificano l’operato e ne minano la credibilità agli occhi dell’opinione pubblica", conclude il primo cittadino fermano Calcinaro.