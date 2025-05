Il sindaco è papà: "Grazie ai medici"

Il primo cittadino di Ponzano di Fermo Diego Mandolesi ringrazia lo staff del Murri per la professionalità e l’umanità messa in campo per portare alla luce una nuova vita. "La nostra famiglia si è da poco arricchita di una nuova, meravigliosa vita – racconta Diego Mandolesi – è nato il nostro secondo bambino presso l’ospedale Murri di Fermo. In qualità di padre, prima ancora che di sindaco, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale delle Uoc di ginecologia, ostetricia e pediatria. Medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari hanno dimostrato straordinaria professionalità, umanità e dedizione, accompagnando con competenza e calore questo momento così importante per la mia famiglia". Un pensiero che poi si allarga. "Un grazie particolare – continua Mandolesi – va a chi ogni giorno lavora con impegno e passione per garantire sicurezza, cura e attenzione alle mamme e ai bambini della nostra comunità. Il vostro lavoro rappresenta una risorsa preziosa per tutti noi e merita di essere riconosciuto e valorizzato. Come genitori, ci siamo sentiti accolti, sostenuti e accompagnati in un momento unico. A tutti voi va il nostro più sincero grazie, per averci permesso di vivere la nascita del nostro bambino con fiducia e piena consapevolezza".

a.c.