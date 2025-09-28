Il sindaco: "Fusione di Sge in Astea, i gruppi piccoli sono troppo fragili"

La fusione della partecipata Sge (San Giorgio Energie) per incorporazione in Astea società del gruppo Sgr è la notizia politicamente più rilevante di questi giorni. Quali i motivi di tale decisione e quali gli eventuali benefici per il comune di Porto San Giorgio. Sono le domande che molti pongono alle quali risponde il sindaco Valerio Vesprini con questa nostra intervista. Secondo il primo cittadino il grande valore dell’operazione sta nel partner scelto: Astea è una società solida, parte di un gruppo più grande che non si limita alla vendita di gas ed energia elettrica, ma investe in rinnovabili fotovoltaico, colonnine di ricarica. La fusione rappresenta senza dubbio un’opportunità di crescita e tutela per un patrimonio cittadino, qual è la San Giorgio energie.

Sindaco Vesprini, perché la Sge da sola non poteva più competere? "Perché era una realtà troppo piccola, quasi artigianale. Già oggi registriamo un calo dei clienti e dei contratti, con la prospettiva che il trend prosegua negli anni. La crisi energetica esplosa con la guerra in Ucraina ha mostrato tutta la fragilità delle piccole società. C’era il rischio concreto di fare la stessa fine di altre realtà, che sono scomparse".

In passato non si è tentato di effettuare la fusione con la Solgas di Fermo? "Esatto, ma non si riuscì ad accordarsi sul concambio In seguito Sgr garantì la continuità delle forniture, permettendo alla Sge di non fermarsi. Ma era chiaro che serviva una prospettiva nuova, di rafforzamento e rilancio". Quali erano le alternative alla fusione? "Due sole: proseguire così, pur sapendo che il valore della società sarebbe calato sempre più, oppure venderla. La vendita, però, è sempre stata esclusa dalla mia amministrazione".

Può spiegarsi meglio? "Con Astea non svendiamo la società, ma la inseriamo in un contesto più grande, preservandone il valore e dandole nuove possibilità di sviluppo". Quali garanzie concrete ha ottenuto il Comune con la fusione? "Abbiamo voluto la certezza di restare protagonisti. Nei patti parasociali è stato stabilito che un membro del consiglio di amministrazione di Astea sarà designato dal Comune di Porto San Giorgio".

Quali sono le conseguenze? "Questo significa avere voce nelle decisioni strategiche e nella programmazione futura. È la garanzia che i cittadini non saranno semplici spettatori, ma avranno un controllo diretto sulla gestione". Ci sono precedenti di Porto San Giorgio pioniera in questo settore? "Sì. Quando fu ceduto il 49% di San Giorgio Energie a SGR, quella scelta fu discussa e criticata, ma portò benefici concreti: innovazione tecnologica, miglioramento della rete vendita, programmi informatici avanzati. Oggi, con Astea, compiamo un passo simile: tuteliamo un bene comunale e lo rilanciamo".

Silvio Sebastiani