Il sindaco in visita a ’Loro Piana’

A due mesi dall’avvio della produzione nella zona industriale di contrada Santa Vittoria, le porte dello stabilimento ’Loro Piana’ si sono aperte per la visita del sindaco Valerio Vesprini. Ad accoglierlo Stefano De Bernardi (direttore generale Manifattura Loro Piana), Massimo Stortini (direttore degli stabilimenti calzaturieri di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio), Marco Marchionni (responsabile Operations) e Andrea Pagliariccio (capo fabbrica). L’azienda italiana opera nel settore beni di lusso.

Il sindaco ha visitato gli spazi interni appena rinnovati, dalla produzione all’area taglio fino al magazzino materie prime, passando per l’area recentemente creata per il personale. La struttura sangiorgese, oltre a una mano via di produzione, ha anche una mano via per la realizzazione di prodotti personalizzati, prototipi e campioni.

I vertici di Loro Piana hanno ringraziato per la collaborazione avuta con il Comune, fin dall’inizio dell’attività.

"La presenza in città di un marchio come Loro Piana è di assoluto rilievo – ha dichiarato Vesprini –. Ho visitato uno stabilimento tecnologicamente all’avanguardia che bada soprattutto alla qualità dei prodotti, con i propri rappresentanti che guardano con fiducia alle sfide del futuro. Ciò rappresenta una grande opportunità per il territorio, con evidenti benefici sul piano occupazionale".