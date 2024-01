Il sindaco:: "Inizia la lotta agli ecomostri"

Ex cinema Excelsior, ex fornace Branella, ex lavanderia industriale Cossiri: tre edifici fatiscenti e in abbandono che per molti anni hanno offuscato l’immagine della città coinvolgendola nel loro degrado. Tuttavia si stanno avviando finalmente verso la ristrutturazione, liberandosi della poco edificante etichetta di "ex". "E’ così" ammette il sindaco, Valerio Vesprini, che non nasconde la propria grande soddisfazione per essere stato tra i protagonisti del recupero di quegli edifici degradati che costituivano il problema dei problemi più ostici e datati di Porto San Giorgio: "Si tratta di investimenti ultramilionari - dice il primo cittadino – per la realizzazione di progetti di grande prestigio e qualità che al recupero dei fabbricati uniscono quello dell’area in cui insistono. Se a tali importanti opere aggiungiamo quella in corso per la riqualificazione del lungomare Antonio Gramsci possiamo ben dire che con questi interventi la città verrà trasformata e migliorata nel suo complesso in modo significativo".

Sindaco Vesprini, quale l’opera che verrà cantierata per prima e quale quella che esigerà più tempo?

"La risposta per entrambi i quesiti è l’ex lavanderia Cossiri che si trova nella Zpu 8, zona a progettazione unitaria n 8, per cui ci sarà da pianificare la stessa Zp8, comprendente una vasta area del quartiere sud dove c’è l’ingresso alla città che occorrerà progettare con molta cura perché possa svolgere anche una funzione di richiamo di turisti che vengono dall’autostrada. Tra l’altro nell’area dell’ex lavanderia Cossiri vi sono l’ecocentro e il vecchio depuratore comunale, entrambe strutture da dislocare, operazione a cui si è iniziato a pensare e che risulta tutt’altro che semplice da eseguire".

Quale sarà il primo passo? "L’incontro previsto nella settimana entrante con i referenti della proprietà, ditta Gabrielli, per iniziare a gettare le basi del progetto, cominciando magari con l’esaminare quello di massima lasciatoci in eredità dalla passata amministrazione".

E sul recupero della ex fornace e dell’ex cinema?

"Praticamente i percorsi sia tecnici che burocratici sono stati tutti positivamente conclusi per entrambi. Ora i privati proprietari possono iniziare a programmare i lavori". Ed è fatta. La città e i cittadini non ce la facevano proprio più sopportare quegli obbrobri.

Silvio Sebastiani