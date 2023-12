Il sindaco: "La minoranza farnetica. Ecco perché il revisore se n’è andato"

"Le farneticanti affermazioni del gruppo di minoranza sono prive di ogni fondamento". Queste le parole del sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, che ha voluto fare chiarezza sulle accuse dal gruppo di minoranza ‘La Colomba’ sulle dimissioni per ‘motivi personali’, sia del ragioniere che del revisore dei conti del Comune. "Comprendiamo che siano parecchio frastornati – spiega Antognozzi - nel vedere un’Amministrazione che in meno di 5 anni porta a casa e realizza ciò che loro non sono stati capaci di fare in oltre 20 anni. Però sulla questione va fatta chiarezza. Innanzitutto il revisore dei conti non ha dato dimissioni immediate, ma terminerà il suo mandato a fine gennaio pochi giorni prima della sua normale scadenza. Durante questo periodo continuerà svolgere la sua funzione. La sua volontà legata a motivi personali, è quella di non allungare il mandato oltre la scadenza. Le stranezze di cui parla la minoranza che avrebbero indotto il revisore alle dimissioni semplicemente non esistono. Un Comune non si esprime per sensazioni ma per atti formali: delibere, determine, ecc, che sono regolari oppure non regolari. Mai il revisore ha fatto un appunto sulla regolarità degli atti di quest’Amministrazione e i suoi pareri sono stati sempre positivi". Queste la spiegazione prima di addentrarsi anche in una questione più squisitamente politica. "Le illazioni della minoranza – conclude Antognozzi - al limite della diffamazione sono il frutto probabilmente del grosso affanno. Per quanto riguarda le delibere pubblicate con ritardo, dovuto esclusivamente al sovraccarico di lavoro degli uffici, sono tutti atti di secondo piano senza alcuna conseguenza contabile economica tanto è vero che su di essi non c’era alcun parere di regolarità contabile da esprimere". Tutti gli atti sono perfettamente regolari. A proposito dell’ex ragioniere che ha deciso di trasferirsi (non si tratta dimissioni) presso la Prefettura, deriva da una scelta personale".

Alessio Carassai