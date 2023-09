Il sindaco Leoni a Torre San Patrizio: "Uniamo le nostre scuole per contrastare il calo demografico"

Ha scelto di diffonderla sulla pagina Facebook del Comune e sul proprio profilo social proprio per rendere pubblica un’idea nata per difendere difendere e garantire il servizio scolastico. Il primo cittadino di Torre San Patrizio, Luca Leoni, ha scelto di pubblicare sui social, in modo da coinvolgere l’intera collettività, sulla proposta lanciata al suo omologo di Monte San Pietrangeli Paolo Casenove in merito alla questione scolastica. Unire le forze per difendere il servizio, questa in estrema sintesi il messaggio lanciato dal sindaco di Torre San Patrizio. "Da anni viviamo il calo demografico delle nostre comunità, con tutta una serie di correlate questioni da affrontare, prima su tutte la formazione delle classi nei nostri plessi scolastici – si legge nella lettera inviata – sono a conoscenza che in passato le amministrazioni avevano tentano di affrontare questioni legate alla scuola e che purtroppo non sono mai risucite ad individuare una soluzione valida per entrambi. Abbiamo l’obbligo di affrontare una volta per tutte la questione scuole e, a mio avviso, prima che la situazione diventi ancora più critica e non più governabile".

Fatta la premessa si passa all’idea messa in campo. "La proposta è quella di unire le forze nell’unico interesse comune di garantirci i servizi più importanti, con i piccoli comuni che fanno fatica quasi su tutto. Visto che il calo demografico e la situazione generale delle altre comunità limitrofe, l’idea è quela di unire i plessi di Monte San Pietrangeli e di Torre San Patrizio, visti i numeri dei rispettivi alunni per comune, posizionando la scuola primaria (i cinque anni delle elementari) a Monte San Pietrangeli e la scuola secondaria di primo gradi (le tre classi delle medie) a Torre San Patrizio. Questo permetterebbe anche una migliore distribuzione degli spazi con la creazione di maggiori laboratori aprendo un confronto con l’Istituto Comprensivo per migliorare l’offerta formativa. Sono disponibile anche ad organizzare insieme il sistema dei trasporti; il campanilismo o la strumentalizzazione politica non hanno senso quando in ballo vi è il futuro di un servizio fondamentale come l’istruzione".

Roberto Cruciani