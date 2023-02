Il sindaco Marco Fabiani si candida alla presidenza di Marca Fermana

In attesa della convocazione dell’assemblea di Marca Fermana, il sindaco di Monteleone di Fermo Marco Fabiani, avvocato amante dell’arte e del territorio annuncia la sua candidatura alla presidenza. Come annunciato dal presidente in carica Ivano Bascioni, Marca Fermana si sarebbe riunita all’inizio di marzo per eleggere il nuovo direttivo, e ora sembra che i tempi siano maturi per iniziare un nuovo percorso. "Doverosi ringraziamenti vanno rivolti all’attuale presidente Ivano Bascioni – dichiara Marco Fabiani – che si è sempre operato al meglio, pur travolto dalla pandemia che non ha permesso attività di rilievo e da sopravvenienze passive nel bilancio non imputabili alla gestione corrente. Marca Fermana è un’associazione strategica per le aree interne e per l’intera provincia di Fermo. Quindi l’associazione deve in primis avere un peso nelle logiche decisionali. Occorre però bilanciare il peso delle scelte operative, troppo spesso sbilanciate verso la costa, indiscutibilmente più attrattiva, a favore delle zone collinari e montane. Il segreto si chiama destagionalizzazione dei flussi; rendere attrattivo il territorio al di fuori dei classici periodi di villeggiatura". Parte da qui l’idea di un nuovo progetto. "Il territorio oltre che bello – continua Fabiani - ha bisogno di essere valorizzato e Marca Fermana ha tutto quello che occorre per farlo. In termini turistici e culturali il tema dominante è fare rete: lavorare insieme, Regione, Provincia, comuni ed associazioni ognuno nelle proprie diversità, ma adottando soluzioni condivise. Gli obiettivi di Marca Fermana debbono essere una razionalizzazione del bilancio, ma al contempo è necessario chiedere alla Regione Marche un sostegno finanziario per una progettualità di medio termine. Individuare un Consiglio direttivo in cui i componenti siano convinti della qualità del progetto da portare avanti. Sono pronto a rendermi disponibile per la carica della presidenza, a patto che i colleghi sindaci siano convinti della necessità di rivitalizzare e rilanciare l’associazione".

Alessio Carassai