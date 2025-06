Il sindaco premia. Andrea Talamo con una mappa

Un turista che ogni anno sceglie Fermo per le sue vacanze, senza saltare un anno da quando è nato, merita un riconoscimento importante. E’ arrivata al sindaco di Fermo la storia di Andrea Talamo, nato a Vicenza ma fermano di cuore, è qui che viene in vacanza da quando aveva tre mesi di età e qui si sposterà, proprio oggi. Per portare gli auguri della città e per donare una mappa storica di Fermo ad Andrea e alla sua futura moglie, il sindaco Calcinaro è passato all’agriturismo La viola e il sole dove Andrea e Roberta si rifugiano da diversi anni.

"Una gioia vera incontrare il sindaco ed essere un po’ fermani anche noi, hanno sottolineato i due fidanzati, il sogno è di trasferirci qui per sempre, per poi fare le vacanze da qualche altra parte. Per me, spiega Andrea, la vacanza è Fermo, è l’agriturismo di Viole e Samuele, i miei amici di sempre, lo spazio per portare i miei cani, la vita quieta e la gente accogliente. Il dono del sindaco ci ha commossi ed emozionati". All’incontro c’era anche Luca, testimone di nozze, grande amico di Andrea da quando avevano due e quattro anni, sempre amici. Oggi insieme raggiungeranno l’altare della chiesa di Torre di Palme, per un nuovo momento che unirà la coppia vicentina alla città di Fermo, la casa che si sceglie.

f.c.