Il sindaco rassicura gli operatori del porto

"Quali le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a promuovere un’assemblea sul Porto turistico convocando tutti coloro che hanno a che fare con esso e quindi: maestranze, fornitori, proprietari di posti barca, i diportisti, associazioni di categoria". L’assemblea è fissata alle ore 10 di oggi nei locali del Pic Pesca. Da noi interpellato in proposito il sindaco Valerio Vesprini spiega che "lo svolgimento dell’incontro nasce dalla necessità di fare chiarezza sulla situazione dell’impianto portuale, dopo la decadenza della concessione decretata dal comune e sancita dal consiglio di stato in capo alla società Marina gestore dell’impianto".

Dunque riunione per fare chiarezza sullo stato attuale del porto, sia da un punto di vista legale che operativo? "Certamente e al tempo stesso per tranquillizzare gli operatori a vario titolo del porto turistico preoccupati, non sapendo quale sarà la loro sorte, in seguito agli eventi che hanno sconvolto l’assetto gestionale del porto". Sindaco, cosa direte loro in assemblea? "Che non hanno nulla da temere, che la nuova gestore sarà provvisoria fino all’evidenza pubblica per assegnarla in via definitiva e che li tuteleremo sempre".

Secondo voci di corridoio l’amministrazione intenderebbe effettuare un censimento sul porto, per quale motivo? "Il censimento ha un duplice scopo. Innanzitutto, è conoscitivo: vogliamo sapere chi è presente all’interno della concessione demaniale. Vogliamo avere un quadro chiaro di chi occupa gli spazi. In secondo luogo, il censimento è funzionale anche a una documentazione necessaria per noi, per sapere chi entra e chi esce"

Come si lega questo censimento alla questione della concessione demaniale? "Il censimento è strettamente legato alla vicenda della concessione. In un momento delicato come questo, caratterizzato dalla decadenza della concessione, è fondamentale avere una ricognizione precisa di chi e cosa si trova all’interno dell’area". L’incontro di oggi servirà anche a fare il punto sulla situazione legale della concessione? "Assolutamente sì. L’obiettivo è di tranquillizzare chi ha un posto o un’attività all’interno del porto, che legittimamente potrebbe avere dubbi e preoccupazioni".

In definitiva, cosa si aspettano gli operatori da questo incontro con il sindaco? "L’aspettativa principale è quella di ricevere informazioni chiare e precise sul futuro del porto, soprattutto in relazione alla concessione demaniale. Deve essere visto come un primo passo importante per fare ordine e ristabilire un dialogo costruttivo tra Comune e operatori del porto".

Silvio Sebastiani