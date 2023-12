Il sindaco Vesprini e gli obiettivi:: "Arena Europa, mercato, restyling"

La conferenza stampa di fine anno per un sindaco è il clasico momento in cui si fa grande delle realizzazioni effettuate e dei risultati ottenuti, fornisce le motivazioni per itraguardi non conseguiti e presenta i propositi per l’anno a venire. Valerio Vesprini non fa eccezione rispetto a questo cliscè: "Quello trascorso – sono le sue parole – è stato un anno importante durante il quale l’amministrazione comunale ha lavoato duro ma che avrebbe potuto fare molto di più se non le avessero tarpato le ali fatti extra quali l’incendio dell’autoparco, le tante vicende giudziarie, le problematiche ereditate dalla pasata giunta quali il patrimonio e il porto. A proposito del porto e dei canoni demaniali il sindaco lamenta che il Comune faccia l’esattore senza averne nulla in cambio, per cui afferma che si farà portavove all’associazione dei Comuni perché parte dei soldi resti in città. Quindi il sindaco introduce il discorso della progettualità che caratterizzebbe la sua amministrazione rispettto a quella passata in cui, a suoi dire, si procedeva per step, per stralci, senza un’idea della città: " Invece – dice Vesprini – con il nostro lavoro per progetti in 18 mesi abbiamo racimolato den 10 milioni di euro per gli investimenti". Passa poi a parlare del 2024: "Sarà anch’esso un anno molto importante perché ci vede portare a termine finanziamenti legati all’Arena Europa, e a quelli milionari per il porto. Proseguiremo le linee guida sui lavori pubblici: dissesto idrogeologico i progetti da portare per il finanziamento), continueremo per la riqualificazione di via Michelangelo e la ristrutturazione del mercato coperto, faremo il piano del traffico come seguito di quello realizzato per la mobilità dolce, baderemo di più all’urbanistica perché abbiamo un Prg obsoleto riqualifichereno via Nazario Sauro e via Gentili".

Tra i grandi interventi la sistemazione dell’ex lavanderia industriale e il trsferimento dell’ecocentro. Obiettivi da portare a termine entro l’anno o comunque da trovare i fondi entro l’anno.