Il sorriso di Franco vive all’Urbani

Si sono concessi qualche minuto, da soli con il loro dolore, Jani e Mira Mazelli, tra i banchi dell’aula dove Franco, il figlio 18enne, tragicamente morto lo scorso luglio dopo essere precipitato da un’altezza di 10 metri per l’improvviso cedimento della copertura di un capannone industriale, avrebbe dovuto frequentare il quinto anno della sezione ‘Enogastronomia’ all’Urbani. Franco lì non ci sarà più, ma ci sarà appena fuori da quell’aula che la scuola ha voluto intitolare allo sfortunato ragazzo, con una targa con su scritto: ‘Il tuo sorriso vive con noi’.

"Franco è presente nei nostri pensieri e nel ricordo di tutti. La sua apertura alla vita, la sua leggerezza e gentilezza, mancherà molto a tutti. Ringraziamo i genitori per aver accolto il nostro desiderio di lasciare qualcosa che ce lo ricordasse, intitolandogli l’aula" ha esordito la dirigente scolastica Laura D’Ignazi durante la cerimonia sobria, venata da una commozione profonda e da un silenzio rotto da timidi applausi, che ha caratterizzato un primo giorno di scuola anomalo. Al loro arrivo, Jani e Mira sono passati tra due ali di studenti schierati davanti quell’aula, a partire dai compagni di classe del loro Franco, riconoscibili dalla t-shirt nera e l’immagine dell’amico sul davanti, oltre che per gli occhi lucidi. Ma c’erano anche rappresentanti di tutte le classi di ogni indirizzo del polo scolastico, i professori, il presidente del consiglio d’istituto, Simone Mattii, il sindaco Massimiliano Ciarpella con gran parte della giunta. È toccato a babbo Jani scoprire la targa, mentre mamma Mira rinunciava a trattenere le lacrime mentre continuavano a fissarla. "Franco per voi era un compagno, un amico – il discorso del sindaco –, il vostro affetto per lui e la vicinanza verso la sua famiglia, saranno di grande aiuto per tutti nell’affrontare il futuro".

"Da padre, ho tentato di immedesimarmi nei genitori di Franco, ma non è immaginabile quello che stanno provando". il saluto di Mattii che ha incitato tutti ad adoperarsi per non rendere effimero il ricordo di Franco. "Sono passati due mesi e ancora non riesco a realizzare tutto quello che è accaduto" è riuscito a dire, col nodo in gola, uno degli amici sperando "che, portando avanti il suo nome, riusciremo tutti a rialzarci". Jani e Mira, stretti in un dolore composto e muto, hanno ascoltato le parole belle, affettuose e generose verso il loro figlio, limitandosi a un sincero: ‘Grazie a tutti’.

Marisa Colibazzi