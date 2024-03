Il sovranismo della bellezza non deve oscurare la luce dell’interiorità

"L’amore non è amore se muta quando scopre un mutamento" (Shakespeare): neanche l’affievolirsi della bellezza dovrebbe bastare a spegnere l’amore. La bellezza esteriore e la giovinezza dovrebbero contare relativamente poco nella vita di ognuno. Tuttavia esistono persone che basano la propria esistenza su di esse, ritenendole più importanti dell’interiorità. Eppure è proprio il mondo interiore che ognuno di noi possiede a renderci unici e bellissimi. La società definisce la parola ‘bellezza’ come un ‘insieme di ideali estetici riguardanti il corpo’. Sono convinta però che il vero incanto sia proprio in ciò che le persone nascondono, cioè la nostra anima. Mettiamo in mostra le gabbie che definiamo corpi e intanto nascondiamo i nostri volti dietro maschere di perfezione. Abitano sulla terra esseri che riteniamo sgraziati, ma che in realtà sono le persone migliori del mondo e, allo stesso tempo, definiamo ‘perfette’ proprio quelle persone che spesso sono marce dentro. C’è una frase di Victor Hugo che recita: "Guai a chi avrà amato solo corpi, forme, apparenze. La morte gli toglierà tutto. Cercate di amare le anime. Le ritroverete". La bellezza esteriore può costituire un problema quando invecchiamo segnati dal tempo. La giovinezza infatti non è eterna e per questo dovremmo amare le anime che non variano nel tempo, non svaniscono. Se sono portatrici di valori e se le nutriamo di sentimenti positivi, sono convinta che esse non perderanno la loro luce. Qualcuno diceva infatti che "il tempo fugge, ma le virtù restano". Siamo esseri imperfetti che vivono in un mondo imperfetto. Siamo l’unione di pregi e di difetti. Di limiti e virtù. Siamo noi, siamo così! Per vivere bene, è importante stare bene con noi stessi e volerci bene. Seppur banale sembra difficile crederci davvero.

Gaia Gallucci