Il successo è pronto al raddoppio con la caccia al tesoro ’Silent Hill’

Dopo il successo dello scorso anno torna nel centro storico di Falerone la seconda edizione di ‘Silent Hill’, non solo una manifestazione dedicata alla notte di Halloween, ma una caccia al tesoro in stile horror. L’evento organizzato dalla Pro Loco, associazione ‘Bikers Cave’ in collaborazione con il Comune, si terrà mercoledì prossimo con inizio alle 21 nel centro storico di Falerone appositamente addobbato con scenografie e figuranti da brivido. "Il centro storico tornerà nell’anno domini 1247 – racconta Matteo Colibazzi, presidente della Pro loco – con la pesta che ha invaso il pianeta e con essa il male regna sull’umanità. È il tempo della stregoneria, la santa Chiesa nomina padre Torquemada come primo inquisitore della storia, al fine di combattere il male e la stregoneria. Manterremo il format di Silent Hill, ovvero allestiremo nel centro storico una caccia al tesoro a tema, il medioevo, unica nel suo genere per le vie del paese, tra storia, ambientazione ricercate, creature malefiche, con gli ospiti che saranno chiamati a cercare e trovare il ‘Malleus Maleficarum’". Il programma inizierà alle 21 con la cena stregata, con effetti horror live, un magnifico menù a 28 euro, che si terrà presso la sede del ‘Bikers Cave’ in via Montapponese 9 a Falerone; poi con bus- navetta condotto da un personaggio molto particolare, gli ospiti verranno trasferiti nel centro storico per partecipare alla caccia al tesoro. E’ possibile iscriversi solamente al percorso della caccia al tesoro, i requisiti: comporre una squadra composta da un minimo di 3 e un massimo di 5 persone, costo di iscrizione 10 euro a testa e dovranno essere muniti di torcia, carta e penna e un accendino. Mentre per chi parteciperà anche alla cena la caccia al tesoro sarà gratuita. Per info contattare i numeri 333.6486195; oppure 333.8202302.

Alessio Carassai