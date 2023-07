Il super caldo frena le prenotazioni dei turisti

"Il problema da noi non è dato da turisti che se ne vanno via anzitempo per il troppo caldo, come pare stia succedendo altrove, bensì dal fatto che non vengono per nulla come lasciano temere le scarse prenotazioni". Lo sostiene il presidente dell’associazione albergatori Ataf, Gianluca Vecchi. A lui ci siamo rivolti, oltreché al coordinatore del gruppo comunale della protezione civile, Luciano Pazzi, e al presidente della pubblica assistenza San Giorgio, Croce Azzurra, Gilberto Belleggia, per sapere se, come e quanto abbia pesato il grande caldo della settimana scorsa sul movimento turistico e sulla cittadinanza.

La temperatura a Porto San Giorgio si è aggirata tra i 37 e i 39 gradi centigradi, più moderata rispetto a quella di altre zone dove ha toccato i 40 gradi ed oltre. In ogni modo il solleone si è fatto sentire anche a Porto San Giorgio. Secondo Gianluca Vecchi, a soffrirne maggiormente sono stati gli operatori commerciali e turistici impegnati più di sempre nel loro lavoro, mentre il villeggiante ha avuto sempre la possibilità di spegnere la calura con un tuffo. La protezione civile sangiorgese non è stata coinvolta in operazioni particolare, ma allertata da protezione civile regionale e società autostrade per la eventuale distribuzione di acqua e quant’altro necessario per soccorrere gli automobilisti nel caso si verificassero blocchi del traffico in autostrada, che però per fortuna non si sono verificati. Il presidente Pazzi comunica anche che questa estate il gruppo comunale di protezione civile non potrà eseguire, come in passato, il servizio di salvataggio a mare lungo la costa della provincia di Fermo, perché il gommone con cui veniva effettuata è fuori uso in seguito all’incendio sviluppatosi lo scorso mese di febbraio nell’autoparco comunale in cui era ricoverato: "Il gommone è in riparazione" e "il servizio di salvataggio riprenderà certamente l’anno prossimo" assicura Pazzi. Per ciò che riguarda la Croce Azzurra, il presidente Belleggia riferisce che quelle del grande caldo sono state ’giornate di fuoco’ pure per la stessa pubblica assistenza sangiorgese che ha registrato un aumento di oltre il 50% delle richieste di soccorso. Ma non sulla spiaggia. Nella totalità si è trattato per lo più di interventi domiciliari per persone anziane, che si sono sentite male per disidratazione Tutte i casi sono stati positivamente risolti dalla stessa Croce Azzurra.

Silvio Sebastiani