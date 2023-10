Il ’Tarantelli’ aiuta la comunità con pasti caldi

Dal 7 novembre fino al 31 maggio viene riproposto anche quest’anno il servizio di delivery di pasti caldi domicilio, a persone anziane offerto dall’istituto professionale ‘Tarantelli’ in collaborazione con i servizi sociali del Comune e con l’associazione di volontariato Auser. Si tratta di un servizio di pasti ‘porta a porta della solidarietà’ destinato a cittadini della terza età che siano soli o che abbiano difficoltà motorie, oppure ancora che siano in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare (Sad) o segnalati da altri servizi socio sanitari. "Nello specifico, si tratta di un progetto destinato a soggetti che, a causa di una situazione di grave fragilità, solitudine, isolamento, di scarsi o inesistenti mezzi di sostegno economico, hanno bisogno della presenza quotidiana di rapporti di vicinanza da rafforzare con l’erogazione di pasti a domicilio", spiegano dal Comune. L’attivazione del servizio è resa possibile grazie ai ragazzi dell’enogastronomico del ‘Tarantelli’ (del polo ‘Urbani’) che preparano i pasti, mentre i volontari Auser si occupano della distribuzione dei pasti caldi, il martedì e venerdì, consegnandoli con contenitori coibentati che ne mantiene la temperatura durante il trasporto e il conducente sarà accompagnato da un operatore socio sanitario. "Obiettivo di questo servizio e del progetto che il Comune sta portando avanti da diversi anni ormai, è contrastare l’isolamento e la grave emarginazione sociale, promuovere l’inclusione sociale, orientare e inviare i destinatari verso i servizi istituzionali preposti oltre che mantenere il grado di autonomia e prevenire l’eventuale cronicizzazione dello stato di isolamento". Aggiunge l’assessore ai servizi sociali, Roberto Greci: "Puntiamo a migliorare le condizioni di vita e assicurare la fornitura di due pasti settimanali, anche in accordo con i medici di base qualora i destinatari del servizio abbiamo problematiche sanitarie a livello alimentare". Per i destinatari dei pasti, l’opportunità di gustare, durante la settimana, piatti preparati per loro dagli studenti, ma anche di relazionare con altre persone e sentirsi un po’ meno soli.