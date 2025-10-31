Il tavolo della legalità: "Viaggio nella Costituzione più bella del mondo"

Una settimana per entrare tra le pagine della Costituzione ma anche per rendere vivo ogni articolo, ogni passaggio di quella che è la carta fondamentale per il nostro Paese. Torna la Settimana dei doveri costituzionali, l’iniziativa del tavolo della Legalità che va avanti da diciassette anni per raccontare ai ragazzi delle scuole i diritti e i doveri dei buoni cittadini. A tenere a battesimo il nuovo percorso che toccherà tutto il fermano il presidente della Provincia Michele Ortenzi che spiega: "Siamo riconoscenti al Tavolo della legalità per portare sempre esperti autorevoli a confrontarsi su tematiche attuali, si parla dei doveri costituzionali applicati a diversi ambiti contenuti nella carta costituzionale. Abbiamo bisogno di approfondire queste tematiche, abbiamo bisogno di educazione civica, di formare i ragazzi alle leggi fondanti dello Stato". Maria Alessandra Mancini per il tavolo della legalità spiega che il presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha invitato a sviluppare le ragioni della Costituzione poste a fondamento dello Stato: "È quasi un atto di coraggio parlare di diritti e doveri, in un tempo in cui si cerca in ogni modo di eliminarla o quanto meno di correggerla. Quest’anno affrontiamo il discorso dei doveri, ci sentiamo i paladini della costituzione e vorremmo che i ragazzi portassero avanti questa eredità, la costituzione è ancora faro e guida per tutti, non una pietra di inciampo". La speranza è che saranno poi gli stessi studenti a portare avanti questo progetto un domani: "Raggiungiamo oggi tutto il territorio provinciale con una notevole ricaduta, grande attenzione da parte delle scuole medie, ci sono rapporti importanti con le maggiori università d’Italia. Abbiamo acquisito una notevole credibilità". Tra gli ospiti i giornalisti Mao Valpiana e Roberto Seghetti, ci sarà Pasquale Bonasora presidente Labsus, laboratorio per la sostenibilità. E ancora, Roberto Bin, professore di diritto costituzionale, Riccardo Sollini, Francesca Pulcini, Edmondo Bruti Liberati, Chiara Bergonzini, Luigi Testa, si parla di dovere fiscale, perché le tasse sono utili, di cittadinanza attiva e voto, di obbligatorietà dell’azione penale e imparzialità del giudice, del dovere di difendere la patria in modo pacifico: "E’ un tavolo che ha la dimensione dell’accoglienza – spiega ancora Mancini –. Abbiamo la collaborazione di tanti sindaci, cominciamo il 3 novembre e finiremo il 14 per un viaggio nella Costituzione più bella del mondo".

Angelica Malvatani