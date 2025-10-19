Il team del FantaSanremo torna a casa

La sede del vulcanico team di FantaSanremo è tornata nel posto che più le appartiene: a dove ha preso il via un’esperienza nata per gioco, diventata un fenomeno nazionale e internazionale che, a distanza di qualche anno dallo straordinario exploit, non ha affatto esaurito la capacità di rinnovarsi, di implementare progetti su progetti, tenendo alto l’appeal di chi vuole divertirsi col fantasy game in ogni sua declinazione. Forti di questo patrimonio di consensi e apprezzamenti, i ragazzi del FantaSanremo, ormai per lo più elpidiensi, hanno voluto dare una casa al patrimonio di idee, creatività che hanno saputo creare e ieri, con una bella cornice di pubblico e alla presenza degli amministratori locali, hanno inaugurato la sede in via Cinque Giornate, nel quartiere San Filippo. Un taglio del nastro speciale per il sindaco Massimiliano Ciarpella: "Questi ragazzi hanno saputo raggiungere un traguardo impensabile e con loro viene valorizzata anche, che gode di una vetrina a livello nazionale per aver dato i natali al fantasy game. Ormai siamo la città del FantaSanremo. Siamo orgogliosi che questo progetto sia nato qui e che ora abbia questo spazio". "Serviva un luogo come questo – dice Giacomo Piccinini, il portavoce del team (che tra dipendenti, volontari, collaboratori e aziende di tutta Italia muove circa 70 persone) - perché volevamo tornare dove tutto ha avuto inizio, dove ci sentiamo a casa. Per la parte più consistente che c’è dietro alla creazione di contenuti occorreva un luogo funzionale". Oltre al FantaSanremo (sono già in corso i preparativi per il festival) ormai c’è molto di più: "Abbiamo declinato il fantasy game in tanti altri format grazie anche a una progettualità che è in continua evoluzione. Abbiamo diverse idee in cantiere su cui lavoriamo".