Il team prepara un omaggio a Pippo Baudo

I ragazzi del FantaSanremo, quando hanno dato il via a un’avventura giocosa legata al concorso canoro più importante d’Italia, avevano scelto il ‘Baudo’ come unità di misura nella moneta immaginaria con cui i giocatori potevano partecipare al fantasy game legato al Festival della canzone italiana. Una scelta legata a quello che Pippo Baudo ha rappresentato e rappresenterà per sempre nella storia della kermesse e che il diretto interessato aveva accolto con piacere e curiosità.

"Ricordiamo come fosse oggi il giorno in cui Pippo all’agenzia Adn Kronos e ad Antonella Nesi dichiarò: ‘Diventare carta moneta non è male. Questa è forse la cosa più strana che mi sia capitata ma è una bella soddisfazione. Vuol dire che qualcosa ho seminato anche tra le nuove generazioni di appassionati di festival’" è il ricordo custodito dal team di FantaSanremo che hanno considerato queste parole "come una benedizione ufficiale dal ‘papà’ del Festival di Sanremo".

Ora che il Pippo nazionale non c’è più, comunque, i ragazzi del FantaSanremo assicurano che "I 100 Baudi continueranno a esistere per sempre e ci auguriamo che, anche grazie a loro, le nuove generazioni sapranno chi era e cosa ha rappresentato Pippo Baudo per la televisione italiana e per il festival della musica italiana che noi amiamo tanto".

Ma l’omaggio del FantaSanremo non si esaurisce con l’uso della carta moneta virtuale, visto che i ragazzi del team elpidiense, vogliono celebrare degnamente un personaggio che ha lasciato un segno così indelebile, e assicurano anche che "nella prossima edizione del fantasy game ci sarà qualcosa che ricorderà Pippo Baudo, a modo nostro".

Marisa Colibazzi