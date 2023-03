Il Team Redracing di Grottazzolina ancora in bella mostra

Ancora in bella mostra con sei piloti il Team Redracing di Grottazzolina sul crossodromo di ‘Lovolo’ Albettone, dove è partito il Campionato italiano senior 125, Femminile e Ama Over. Nella categoria Veteran Mx1 Andrea Storti ancora non in perfetta forma fisica si deve accontentare del secondo posto assoluto. Nella medesima categoria Mirko Fiorentini, all’esordio in questo campionato non va oltre la 12a posizione assoluta di giornata. Mentre nella Mx2 Ivan Lucarelli invischiato nel traffico con spirito combattivo porta a casa il 6° posto assoluto. Nella SuperVeteran oramai l’inossidabile Graziano Peverieri, nonostante il passaggio di categoria nel medesimo campionato non si è fatto attendere e con due primi posti assoluti di manche, porta a casa l’assoluta di giornata e la tabella rossa di leader di campionato nella categoria Mx2. Purtroppo nella stessa categoria Enrico Fusconi mentre si trovava in quinta posizione, incappa in una brutta caduta che lo costringe al ritiro. Marco Ravaglia che rientrava dopo un infortunio è riuscito a portare a casa il secondo gradino del podio nella categoria Mx1 e del campionato della SuperVeteran Mx1. Soddisfatto il presidente Evadri.

a. c.