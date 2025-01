Il teatro a scuola, se ne parla all’Annibal Caro

Il teatro come linguaggio universale, come percorso di emozioni e consapevolezza. È il percorso che da qualche anno il liceo classico Annibal Caro ha avviato, se ne parlerà oggi pomeriggio nell’ambito dell’orientamento della scuola che, nella terza giornata di Scuola Aperta, organizza alle ore 16:45, presso i locali di via Mario, un incontro con il noto professor Roberto Mario Danese, ordinario di Filologia Classica presso l’Università di Urbino, dove ricopre anche la carica di Presidente del Centro Teatrale Universitario "Cesare Questa".

L’intervento dello studioso, che verterà sul tema del "Tradurre per la scena oggi nel nuovo Liceo Classico", si inserisce nella promozione del "Progetto Teatrale" che il Liceo Classico fermano annovera tra le sue proposte didattiche e che si avvia a diventare un Indirizzo ministeriale vero e proprio, come da iniziali intenzioni della Rete dei Licei Teatrali d’Italia, cui l’"Annibal Caro" ha aderito già da qualche anno.

"Con l’istituzione di uno specifico corso teatrale, reso possibile dalla stretta collaborazione con docenti esperti dell’Ateneo urbinate, spiega la dirigente Cristina Corradini, il Liceo "A. Caro", unica scuola nella Regione Marche ad offrire un progetto di questo genere, soddisfa un’esigenza di formazione da tempo avvertita non solo da coloro che intendono avviarsi all’arte scenica, ma anche da chi vuole esplorare i sentimenti dell’animo umano attraverso le opere dei classici e completare la propria cultura, facendo anche emergere particolari qualità e doti personali".

Infine, durante la terza giornata di Scuola Aperta presso il Liceo Classico "A.Caro", a partire dalle ore 15:30, saranno illustrati, oltre al corso "Teatrale", anche gli altri progetti dell’offerta didattico-formativa che gli studenti possono scegliere all’atto dell’iscrizione, quali il corso "Pitagora", il corso "Aureus" e il corso "English Plus". Docenti e alunni saranno presenti per rispondere alle eventuali richieste di informazioni.